Başlangıç
Haşlanmış Pazı ve Portakal ile Karides
Keskin bir bıçak yardımı ile, 2 adet portakalın beyaz kısımları ve…
Ana Yemek
Kuşkonmaz ve Baharat ile Fenerbalığı
Fırın 400 derecede ısıtın. Tepsinin içine bir pişrme kağıdını serin.…
Salata
Mantarlı Kuruyemişli Salata
Salataya koymak için seçtiğini kuruyemişleri (badem, ceviz, kabak…
Pasta ve Tatlı
Taze Meyvelerle Vanilyalı Muhallebi
Fırını 300 derecede ısıtın. Pişirme kaplarının içine az bir miktar…
Adım Adım
Mantarlı Lazanya
1. 2 diş sarımsak ve 1 dal biberiyeyi yağda soteleyin. Sarımsak ve biberiyeyi…
Soslar
Karışık Yeşillik Pesto
Bademleri rondodan geçirip zeytin yağ ile birlikte havana koyun. Havanda…
Sandviç
Rezene ve Somon Sandviç
Rezene yapraklarını ayırın. Saplarını kesip, doğrayın. Bir asede doğranmış…
Çocuklar İçin
Marine Portakal Dilimleri
Keskin bir meyve bıçağı ile portakalların kabuklarını soyun. Kabuğun…
Kek ve Börek
Ceviz ve Gorgonzola Peyniri ile Armutlu Tart
Fırını 350 derecede ısıtın. Orta boy bir tavayı orta dereceli ısıda kızdırın…
Atıştırmalık
Ricotta Peyniri ve Prosciutto ile Börek
Geniş bir kasede peynir, prosciutto, hindistan cevizini karıştırarak bir kenara…
Zeytinyağı
Zeytin Yağının Nimetleri
Zeytinyağı konusunda dikkat edilmesi gereken detaylar da oldukça önemlidir.…
Peynirler
Parmesan Peyniri Hakkında
Her ne kadar parmesan, tek başına ya da bir kırmızı şarapla servis edildiğinde…
Yurtdışı Gezi
Umbria, Ortaçağın Yeşil Mücevheri...
İtalya’nın denize kıyısı olmayan tek bölgesi Umbria, sanayi açısından…
Restoranlar
Topağacı'nın Yeni Cazibesi. GREY FOOD&DRINK...
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HABERLER & AJANDA
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