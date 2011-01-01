La Cucina Italiana Anasayfa


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Başlangıç

Haşlanmış Pazı ve Portakal ile Karides

Haşlanmış Pazı ve Portakal ile Karides
    Keskin bir bıçak yardımı ile, 2 adet portakalın beyaz kısımları ve…

Ana Yemek

Kuşkonmaz ve Baharat ile Fenerbalığı

Kuşkonmaz ve Baharat ile Fenerbalığı
    Fırın 400 derecede ısıtın. Tepsinin içine bir pişrme kağıdını serin.…


Salata

Mantarlı Kuruyemişli Salata

Mantarlı Kuruyemişli Salata
    Salataya koymak için seçtiğini kuruyemişleri (badem, ceviz, kabak…

Pasta ve Tatlı

Taze Meyvelerle Vanilyalı Muhallebi

Taze Meyvelerle Vanilyalı Muhallebi
    Fırını 300 derecede ısıtın. Pişirme kaplarının içine az bir miktar…

Adım Adım

Mantarlı Lazanya

Mantarlı Lazanya
   1. 2 diş sarımsak ve 1 dal biberiyeyi yağda soteleyin. Sarımsak ve biberiyeyi…


Soslar

Karışık Yeşillik Pesto

Karışık Yeşillik Pesto
    Bademleri rondodan geçirip zeytin yağ ile birlikte havana koyun. Havanda…

Sandviç

Rezene ve Somon Sandviç

Rezene ve Somon Sandviç
    Rezene yapraklarını ayırın. Saplarını kesip, doğrayın. Bir asede doğranmış…

Çocuklar İçin

Marine Portakal Dilimleri

Marine Portakal Dilimleri
    Keskin bir meyve bıçağı ile portakalların kabuklarını soyun. Kabuğun…


Kek ve Börek

Ceviz ve Gorgonzola Peyniri ile Armutlu Tart

Ceviz ve Gorgonzola Peyniri ile Armutlu Tart
    Fırını 350 derecede ısıtın. Orta boy bir tavayı orta dereceli ısıda kızdırın…

Atıştırmalık

Ricotta Peyniri ve Prosciutto ile Börek

Ricotta Peyniri ve Prosciutto ile Börek
    Geniş bir kasede peynir, prosciutto, hindistan cevizini karıştırarak bir kenara…

Zeytinyağı

Zeytin Yağının Nimetleri

Zeytin Yağının Nimetleri
   Zeytinyağı konusunda dikkat edilmesi gereken detaylar da oldukça önemlidir.…


Peynirler

Parmesan Peyniri Hakkında

Parmesan Peyniri Hakkında
    Her ne kadar parmesan, tek başına ya da bir kırmızı şarapla servis edildiğinde…

Makarnalar

Ravioli

Ravioli
   Genellikle kurutulmuş olarak kullanılır. İçi ıspanak ve ricotta peyniriyle…

Sebzeler

Patlıcan

Patlıcan
    Mutfaklarda en çok kullanılan sebzelerden biri olan patlıcan, börülce…


Baharatlar

Mercanköşk (Marjoram)

Mercanköşk (Marjoram)
   Küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi. Kekikle ilişkili…

Kahveler

Espresso

Espresso
   Tüm dünyada en çok bilinen kahve çeşidi, bol aroması ve…

Yurtiçi Gezi

Dalyan / İztuzu Plajı

Dalyan / İztuzu Plajı
   Dalyan çevresindeki en güzel manzaralı yürüyüş rotası...…


Yurtdışı Gezi

Umbria, Ortaçağın Yeşil Mücevheri...

Umbria, Ortaçağın Yeşil Mücevheri...
   İtalya’nın denize kıyısı olmayan tek bölgesi Umbria, sanayi açısından…

Restoranlar

Topağacı'nın Yeni Cazibesi. GREY FOOD&DRINK...

Topağacı'nın Yeni Cazibesi. GREY FOOD&DRINK...
   TOPAĞACI’NIN YENİ CAZİBESİ İstanbul’un en gözde yeri Topağacı’na…

Aşçılar

Maksut Aşkar

Maksut Aşkar
   İskenderun doğumlu olan Maksut Aşkar, lise ve üniversitede Turizm ve Otel…


ALIŞVERİŞ REHBERİ

Günlük Meyve İhtiyacınıza Kenwood Katı Meyve Sıkacağı...

Günlük Meyve İhtiyacınıza Kenwood Katı Meyve Sıkacağı...
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HABERLER & AJANDA

Go Meso İle

Go Meso İle "Hint Yemekleri Günleri"ne Davetlisiniz...
    Go Meso, Hint kültürünü daha yakından tanımak isteyenleri “Hint…

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